INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Lackinger, Primetals Technologies hat im letzten Geschäftsjahr eine S/4HANA-Migration abgeschlossen. Wie war die Ausgangslage?

Jakob Lackinger: Wir steuern die IT-Belange für die gesamte Primetals-Gruppe von Linz aus – für rund 20 Länder und 60 Standorte weltweit. Eine der zentralen Plattformen ist unser SAP-System, intern SAP Mozard genannt: eine einzige Instanz mit elf Mandanten für 14 Firmen in Europa, Asien sowie Nord- und Südamerika.

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Uns war bewusst, dass die SAP-S/4HANA-Transformation ein verpflichtendes und technisch notwendiges Thema ist, das von SAP vorgegeben wird. Für uns war nur die Frage, welche ist die optimalste globale Lösung für Primetals Technologies.

Sie haben sich für den Brownfield-Ansatz entschieden. Warum?

Lackinger: Weil für uns Investitionsschutz wichtig ist. Über Jahre haben wir Know-how eingebracht, das sich in Customizing und Prozessen niederschlägt – und das wollten wir erhalten. Brownfield bedeutet aber eine Operation am offenen Herzen. Business Continuity war das oberste Gebot: Das System durfte maximal eine Arbeitswoche stillstehen. Im November 2025 ist das erfolgreich über die Bühne gegangen.

Was war die größte Herausforderung – die Technik oder die Organisation?

Lackinger: Das Wichtigste bei diesem Projekt war: Planen, planen, planen – und testen, testen, testen. Wir haben uns rund zwei Jahre vorbereitet, gemeinsam mit unserem Partner Atos. Technisch waren wir früh zuversichtlich. Die Herausforderung lag im Projektmanagement und in der Koordination der global verfügbaren Ressourcen: Wer ist wann verfügbar? Wer springt ein, wenn ein Spezialist ausfällt? Wie stellt man sicher, dass um zwei Uhr früh abgeschlossene Schritte um sechs Uhr früh weitergeführt werden können ? Der präzise, Schritt-für-Schritt durchgeplante Cut-Over-Plan war die Essenz der gesamten Vorbereitung.

Welchen Einfluss hatte die Globalität des Projekts?

Lackinger: Einen enormen. Wir mussten auf die unterschiedlichen Zeitzonen von Japan bis Mexiko Rücksicht nehmen. Die Konvertierung haben wir deshalb in Linz freitags Mitternacht gestartet und ein ganzes Wochenende im Schichtbetrieb durchgearbeitet – danach war noch eine weitere Arbeitswoche erforderlich. SAP Mozard ist kein klassisches ERP-System: Es umfasst auch ein PLM-System für Engineering und ein Business Warehouse für das globale Reporting.

War es rückblickend ein reines IT-Projekt?

Lackinger: Wir haben es bewusst als Organisationsentwicklungsprojekt positioniert. Die Awareness im Unternehmen war uns wichtig: Jede lokale Geschäftsführung trug Verantwortung für ihren SAP-Mandanten aber auch für das große Ganze, da wir einen Big-Bang-Ansatz verfolgten. Wäre auch nur ein Mandant nicht zeitgerecht konvertiert worden, dann wäre die gesamte Umsetzung gescheitert. Das war Ansporn genug. Zudem haben wir die Gelegenheit genutzt, die Key-User-Community dadurch neu zu beleben und das Verständnis für unsere Prozesse zu schärfen.