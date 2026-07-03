Primetals Cloud : Primetals-IT-Chef Lackinger: „Der Zug bei Hyperscale-Infrastruktur ist abgefahren“

03.07.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Primetals Technologies hat ein weltweites SAP-System auf S/4HANA migriert und parallel rund 7.000 PCs auf einen neuen Sicherheitsstandard gehoben. IT-Chef Jakob Lackinger erklärt, warum der Anlagenbauer trotz Cloud-Trend auf On-Premise setzt – und weshalb Datensouveränität für die Industrie zur geopolitischen Frage wird.
Lackinger

Jakob Lackinger, Head of Information and Digital Technology, Primetals Technologies in Linz: "Für alle User gilt: Security first – das schützt das Unternehmen, auch wenn es individuell eine leichte Einschränkung bedeutet."

- © Primetals; KI-bearbeitet

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Erstveröffentlichung
03.07.2026
Letzte Aktualisierung
03.07.2026
Wolfgang Korne