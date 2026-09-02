Autozulieferer : „KI verbieten ist das Doofste“: Warum Henn Claude ungewöhnlich viel zutraut

02.09.2026
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Abschotten, beschränken, sperren: Für Henn-Manager Christoph Jandl ist das bei KI der falsche Weg. Der Vorarlberger Autozulieferer macht es anders und geht erstaunlich weit: Selbst bei Jandls Wochenreport an Eigentümer und CEO Martin Ohneberg sitzt die KI mit am Tisch.
Henn Jandl

Bevor Wissen über Steuerung C, Steuerung V auf dem Firmen-PC landet, öffnet Henn-Corporate Development & IT-Verantwortlicher Christoph Jandl lieber geordnet den Zugang zu KI. 

- © Henn

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Erstveröffentlichung
02.09.2026
Letzte Aktualisierung
02.09.2026
Daniel Pohselt