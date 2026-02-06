Martin Ohneberg über russisches Sponsoring, gemeinsame Laufwege mit Tojner und Lehren aus der IV-Wahl.

INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Ohneberg, wenn man sich Ihren Lebenslauf ansieht – Industriellenvereinigung, Aufsichtsräte, Unternehmertum –, drängt sich eine Frage auf: In welcher Phase Ihres Lebens stehen Sie gerade?

Martin Ohneberg: Ich habe das Gefühl, dass jetzt eine Phase beginnt, in der ich bewusster auswähle, womit ich mich beschäftige. Nicht weniger intensiv, aber fokussierter. Ich bin Jahrgang 1971, also 54, und ich habe in den vergangenen Jahrzehnten sehr viel gemacht – ehrenamtlich, unternehmerisch, politisch. Von der Jungen Industrie über die Industriellenvereinigung bis zum Österreichischen Tennisverband. Irgendwann stellt man sich die Frage: Wo kann ich meine Energie in den nächsten 15 oder 20 Jahren sinnvoll einsetzen?

Das klingt nach Rückzug.

Ohneberg: Nein, ganz im Gegenteil. Ich trete nicht leiser. Ich arbeite extrem gern und ich will auch noch lange arbeiten. Aber ich glaube, die nächsten Jahre werden für Unternehmer besonders herausfordernd. Darüber hinaus wird es spannende Chancen geben und diese möchte ich gerne nutzen. Und da braucht es Fokus. Ich habe mich tatsächlich aus dem einen oder anderen Aufsichtsrat zurückgezogen, nicht aus Desinteresse, sondern weil ich meine Zeit besser einsetzen will.

Als ÖTV-Präsident haben Sie angekündigt, nicht mehr zu kandidieren. Warum?

Ohneberg: Weil auch Ehrenamt Zeit und Energie kostet. Ich habe im Dezember gesagt, dass ich bei der neuerlichen Wahl nnicht mehr antreten werde. Das heißt nicht, dass mir Sport oder Tennis egal geworden wären – ganz im Gegenteil – die Arbeit im Verband mit den Ländern hat mir großen Spaß gemacht. Aber man muss ehrlich zu sich selbst sein. Ich habe sehr viel gemacht: Industriellenvereinigung, Sozialversicherung, Dorotheum-Initiativen, den Tennisverband. Irgendwann ist es legitim zu sagen: Jetzt konzentriere ich mich stärker auf mich, mein Kerngeschäft und auf neue unternehmerische Aktivitäten.

Sie sprechen von neuen Aktivitäten, haben aber gleichzeitig gesagt, Sie hätten aktuell „genug Arbeit".

Ohneberg: Das stimmt auch. Henn steckt mitten in einer internationalen Transformation. Wir sind global aufgestellt – Europa, USA, Mexiko, Indien, China. Das ist nichts, was nebenbei läuft. Wir investieren massiv, wir bauen neue Produktionsstätten auf, wir transformieren Produktgruppen, insbesondere im Bereich New Mobility. Das alles passiert in einer Phase extremer Unsicherheit: geopolitisch, wirtschaftlich. Wir sind nicht in einer kurzfristigen Krise, sondern in einer nachhaltigen Veränderung unseres globalen Wirtschaftssystems.

Und trotzdem haben Sie sich für einen Lehrgang an der Harvard Business School entschieden. Warum gerade jetzt?

Ohneberg: Weil ich nach vielen Jahren der Praxis „Hunger“ auf Theorie hatte, weil ich glaube, dass die nächsten Jahre noch globaler werden und daher globale Netzwerke wichtiger werden und ich habe noch nie auf einem internationalen Campus wir Harvard studiert. Das Programm heißt Ownership & President Program. Es richtet sich ausschließlich an Unternehmer, nicht an Manager. Es geht um Eigentum, Verantwortung, Skalierbarkeit, Innovation, Governance, Langfristigkeit. Ich bin dort jeweils knapp einen Monat pro Jahr in Boston. Wir sind 180 Unternehmer aus der ganzen Welt, davon nur 14 aus Europa. Ich bin der einzige Österreicher.

Was macht das mit dem Blick auf Europa?

Ohneberg: Es relativiert vieles. Die Welt wird sich in den nächsten Jahren noch stärker in Richtung USA und Asien entwickeln. Das heißt nicht, dass ich nicht an Europa glaube. Aber ich glaube, dass die nächsten Jahre für Europa sehr schwierig werden. Wir sind nicht geeint, wir haben keine gemeinsame Industrie-, Außen- oder Sicherheitspolitik. Und das spürt man als Unternehmer jeden Tag.

Sie haben sich öffentlich zu Russland geäußert, etwa im Zusammenhang mit dem Lukoil-Sponsoring im Tennis.



Ohneberg: Und ich wiederhole das gerne auch. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist zu hundert Prozent zu verurteilen. Darüber gibt es keine Diskussion. Aber als Unternehmer und als jemand, der international tätig ist, muss man auch langfristig denken. Russland liegt in Europa. Wir werden – hoffentlich – noch jahrhundertelang auf diesem Kontinent zusammenleben. Wenn wir beginnen, ein ganzes Volk unter Generalverdacht zu stellen, wird das langfristig nicht funktionieren.

Konkret ging es um die Kooperation des ÖTV mit Lukoil Österreich.

Ohneberg: Lukoil Österreich war für uns ein Sponsor im Bereich Inklusion, konkret im Rollstuhltennis. Es gab kein anderes Angebot in dieser Größenordnung. Juristisch war die Kooperation zulässig, sie entsprach unseren CSR-Richtlinien. Als sich die geopolitische Lage weiter zugespitzt hat und der öffentliche Druck gestiegen ist, haben wir die Partnerschaft im Einvernehmen mit der österreichischen Geschäftsführung beendet. Als Verbandspräsident trägst du Verantwortung – auch für die Wahrnehmung.

Persönlich hätten Sie anders entschieden?

Ohneberg: Persönlich hätte ich es nicht zwingend für notwendig gehalten, die Kooperation sofort zu beenden. Lukoil Österreich ist eine österreichische Gesellschaft mit österreichischen Beschäftigten. Aber das ist nicht der Punkt. In meiner Funktion musste ich eine Entscheidung treffen, die dem Verband insgesamt dient.