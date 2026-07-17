Humanoide Roboter in der Industrie : Humanoider Roboter bei BRP-Rotax: Der Durchbruch ist weiter weg als gedacht

17.07.2026
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Humanoide Roboter gelten als nächster großer Schritt der Automatisierung. Bei BRP-Rotax in Gunskirchen muss der chinesische Unitree G1 nun zeigen, was davon in der Fabrik wirklich funktioniert — und wo die Technologie noch an ihre Grenzen stößt.
BRP Rotax Humanoider Roboter 3

Humanoider Roboter im Praxistest: Bei BRP-Rotax in Gunskirchen soll „Sonny“ zeigen, wie weit der Unitree G1 im Materialhandling wirklich ist — und wo die Grenzen der Fabrik-Automatisierung liegen.

- © BRP-Rotax

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Erstveröffentlichung
17.07.2026
Letzte Aktualisierung
17.07.2026
Daniel Pohselt