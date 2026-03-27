Der Krieg ist für Manfred Hackl in erster Linie kein wirtschaftliches Thema, sondern ein menschliches Drama. „Das ist emotional eigentlich gar nicht vorstellbar“, sagt der Geschäftsführer des Kunststoffrecyclingmaschinenbauers Erema. Mitarbeiter seien direkt betroffen, Familien in Krisenregionen gefährdet. Erst danach komme die betriebliche Perspektive - und die lasse sich in drei zentrale Auswirkungen gliedern: Personal, Vertrieb und Lieferketten.

Unmittelbar nach der Eskalation zog das Unternehmen Techniker aus mehreren Ländern ab. Inbetriebnahmen liefen im Oman und im Irak.



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„Wir haben sofort gesagt: Wir holen euch raus“, berichtet Hackl. Die Situation habe sich innerhalb weniger Stunden zugespitzt, die Unsicherheit bei den Mitarbeitern sei verständlicherweise deutlich gestiegen.

Solche Szenarien gehören inzwischen zum Alltag eines global tätigen Anlagenbauers. Erema beschäftigt regelmäßig Techniker weltweit, oft parallel in mehreren Regionen. „Es gibt schon Dinge, die heutzutage leider Routine sind“, sagt Hackl. Vor Dienstreisen in Risikogebiete werden Mitarbeiter vorbereitet, Notfallpläne definiert und klare Entscheidungsprozesse festgelegt.



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Die persönliche Dimension bleibt dennoch präsent. Hackl schildert etwa einen Mitarbeiter mit iranischen Wurzeln, der versuchte, seine Familie mit dem Auto aus der Region zu bringen. Solche Situationen zeigen, wie nah geopolitische Krisen an Unternehmen heranrücken.

Investitionen unter Druck



Wirtschaftlich wirkt sich die Krise vor allem auf das Investitionsverhalten aus. In betroffenen Regionen werden Projekte verschoben oder ganz gestoppt. „Da gibt es jetzt andere Probleme, als zuallererst über Investitionen nachzudenken“, sagt Hackl. Doch die Auswirkungen gehen weit über einzelne Märkte hinaus. Unsicherheit beeinflusst das globale Entscheidungsverhalten. Das betreffe Kunden in Europa ebenso wie in Asien oder Amerika. Der Nahe Osten spielt für Erema zwar nur eine untergeordnete Rolle, der Umsatzanteil liegt bei unter fünf Prozent. Dennoch sei jeder Auftrag relevant, gerade in einer insgesamt angespannten Wirtschaftslage. Entscheidender als die direkte Marktbedeutung ist daher die indirekte Wirkung: Krisen verstärken die allgemeine Zurückhaltung bei Investitionen.



Gleichzeitig entstehen widersprüchliche Effekte. Eine Verknappung von Neuware erhöht die Nachfrage nach Recyclinglösungen. „Man könnte sagen, es hat einen positiven Effekt auf unser Geschäftsmodell“, erklärt Hackl. Höhere Preise für Primärmaterialien machen Recycling wirtschaftlich attraktiver. Doch diese theoretische Chance wird durch Unsicherheit relativiert. Selbst wenn sich Rahmenbedingungen verbessern, bleiben Unternehmen vorsichtig. Einzige Ausnahmen sind einzelne, privat geführte Recyclingunternehmen, die schneller entscheiden können. Diese könnten Investitionen vorziehen, etwa in Europa.