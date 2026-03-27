Maschinenbau und Nahost : Krise trifft Maschinenbau: Erema-Chef Hackl über blockierte Anlagen, Investitionsstau und neue Chancen im Recycling

27.03.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Der Konflikt im Nahen Osten trifft auch den Kunststoffrecyclingmaschinenbauer Erema. Geschäftsführer Manfred Hackl schildert, wie gestörte Lieferketten das Geschäft verändern - von evakuierten Technikern über blockierte Anlagen bis hin zu verzögerten Investitionen.
EREMA

Verladung einer Erema-Maschine: „Wir haben glücklicherweise eine sehr regionale Supply Chain“

- © EREMA

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
27.03.2026
Letzte Aktualisierung
27.03.2026
Daniel Pohselt