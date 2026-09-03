Viele Unternehmen haben bereits erfolgreiche Pilotprojekte umgesetzt. Dennoch bleibt der wirtschaftliche Nutzen häufig hinter den Erwartungen zurück. Der Grund liegt meist nicht in der Technologie selbst, sondern im fehlenden strukturierten Ansatz, um aus einzelnen Initiativen eine langfristige Transformationsfähigkeit aufzubauen. Wie eine aktuelle Industrieanalyse treffend formuliert: „AI without governance is just experimentation.“ Governance wird damit zum entscheidenden Unterschied zwischen erfolgreichen Pilotprojekten und nachhaltiger Transformation.

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Industrial AI ist deshalb kein klassisches IT-Projekt. Sie entwickelt sich zunehmend zu einer strategischen Fähigkeit, die sämtliche Bereiche der industriellen Wertschöpfung beeinflusst.

Wertschöpfung beginnt lange vor der Produktion

Die Diskussion rund um Industrial AI konzentriert sich häufig auf den Shopfloor. Dabei entsteht ein erheblicher Teil des Potenzials bereits deutlich früher.

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Im Engineering unterstützen KI-Systeme bei der Analyse von Anforderungen, der Produktentwicklung, der Erstellung technischer Dokumentationen und der Simulation komplexer Szenarien. Entwicklungszyklen werden verkürzt und Entscheidungen fundierter getroffen.

Auch administrative Prozesse profitieren erheblich. Reporting, Dokumentation und Wissensmanagement zählen in vielen Industrieunternehmen zu den zeitintensivsten Tätigkeiten. KI kann Informationen konsolidieren, Berichte erstellen und Erkenntnisse zielgruppengerecht aufbereiten. Dadurch gewinnen Mitarbeitende Freiraum für wertschöpfende Aufgaben.

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Ähnliches gilt für Finanzfunktionen. Von Forecasting über Kostenanalysen bis zur Liquiditätsplanung entstehen neue Möglichkeiten der Automatisierung und Entscheidungsunterstützung. Industrial AI entfaltet ihre größte Wirkung deshalb dann, wenn sie als durchgängiger Enabler entlang der gesamten Wertschöpfungskette verstanden wird.

Der Weg von Use Cases zur Skalierung

Viele Unternehmen verfügen heute über eine Vielzahl von KI-Initiativen. Gleichzeitig gelingt es nur wenigen, daraus nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu entwickeln.

Erfolgreiche Organisationen betrachten KI nicht als Sammlung einzelner Projekte. Sie schaffen ein strukturiertes Portfolio aus priorisierten Anwendungsfällen, standardisierten Plattformen und klaren Verantwortlichkeiten. So können neue Lösungen schneller eingeführt und bestehende effizient erweitert werden.

Gerade in der produzierenden Industrie entscheidet nicht die Anzahl der Pilotprojekte über den Erfolg, sondern die Fähigkeit, Lösungen standort- und bereichsübergreifend dauerhaft zu betreiben.