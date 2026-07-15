Künstliche Intelligenz unterstützt heute nicht mehr nur die Bilderkennung oder Navigation autonomer Fahrzeuge. Sie greift zunehmend direkt in operative Prozesse ein und trifft Entscheidungen entlang des Materialflusses.

Bei Jungheinrich steuert KI beispielsweise Materialflüsse und Kommissionierprozesse. Im IFOY-prämierten Projekt für Liebherr entscheidet sie anhand der Abholzeiten von Versanddienstleistern darüber, wann Einlagerungen oder Kommissionieraufträge gestartet werden. Hinzu kommen Palettenerkennung, Routenplanung, Auslastungsprognosen und KI-gestützte Assistenzfunktionen. Frank Riedel, Senior Manager Corporate Communications, beschreibt die eingesetzten Technologien so: „Es kommen hier von genetischer Algorithmik, über verschiedene Machine Learning Verfahren bis zu Large Language Modellen mehrere Mechanismen zum Einsatz.“ Für generative KI nutzt Jungheinrich externe Modelle, während Machine-Learning-Anwendungen überwiegend auf eigenen Entwicklungen basieren.

Auch SSI Schäfer setzt KI deutlich breiter ein als nur für Robotik. Martin Böhmer, Vice President Global Technology, nennt Objekterkennung, robotergestützte Kommissionierung, Materialflussoptimierung, Predictive Maintenance sowie die Analyse großer Datenmengen zur Unterstützung operativer Entscheidungen. Das Ziel seien „eine höhere Anlagenverfügbarkeit, kürzere Durchlaufzeiten, eine bessere Ressourcenauslastung und insgesamt effizientere sowie resilientere Logistikprozesse.“

Bei Knapp reicht das Spektrum von KI-gestützter Routenoptimierung über Bildverarbeitung für Kommissionierroboter bis hin zu Qualitätskontrollen, automatischer Schadenerkennung und prädiktiver Wartung. Zusätzlich unterstützt KI intern die Softwareentwicklung, etwa durch automatisierte Testfälle oder Software-Hardening. Dabei kommen sowohl eigene Multi-Agenten-Systeme und Constraint Solver als auch optimierte Modelle externer Anbieter zum Einsatz.

Auch TGW Logistics nutzt KI heute für Bildverarbeitung, Qualitätskontrollen, Materialflussoptimierung, Ressourcenplanung und die Steuerung robotischer Systeme. Ergänzend unterstützt generative KI Engineering, Softwareentwicklung, Dokumentation und Wissensmanagement. Nach Angaben des Unternehmens basieren die logistischen Kernfunktionen überwiegend auf eigenentwickelten Algorithmen und Modellen, ergänzt durch Basismodelle externer Anbieter.