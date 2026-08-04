Der Sensor- und Verteidigungselektronikkonzern Hensoldt plant einen neuen Entwicklungsstandort in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart. Das Unternehmen will dafür freie Flächen in einem leer stehenden Gebäude auf dem Gelände des Technologiekonzerns Bosch nutzen. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung sei bereits unterzeichnet worden, teilten beide Unternehmen am 4. August 2026 mit. Am neuen Standort sollen rund 300 Arbeitsplätze entstehen.

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Das geplante Kompetenzzentrum soll sich auf sogenannte softwaredefinierte Verteidigung und auf moderne Entwicklungsverfahren konzentrieren. Gesucht werden vor allem Fachkräfte aus der System- und Softwareentwicklung sowie aus der Elektrotechnik. Qualifizierte Bosch-Beschäftigte sind ausdrücklich dazu aufgerufen, sich auf die neuen Stellen zu bewerben. Hensoldt richtet sich damit gezielt an Ingenieurinnen und Ingenieure aus der Automobilindustrie, deren Arbeitsplätze infolge des gegenwärtigen Strukturwandels wegfallen oder gefährdet sind.

Nach Angaben eines Hensoldt-Sprechers sollen die Flächen bis Ende 2026 bezogen werden. Die Besetzung der rund 300 Stellen soll schrittweise erfolgen und bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Damit würde in der Region Stuttgart innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit ein größerer neuer Entwicklungsstandort für Verteidigungssoftware entstehen.