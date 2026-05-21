Maschinenbau : Humanoide Roboter: Fill prüft den nächsten großen Sprung in der Automatisierung

21.05.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Humanoide Roboter stehen vor dem Sprung in die Industrie. Der Innviertler Maschinenbauer Fill prüft, wie sich die Technologie in seine Automatisierungslösungen integrieren lässt. Erste Kunden zeigen bereits Interesse. Ist das der nächste große Automatisierungssprung?
04 AEON mit Alois Wiesinger und Nancy Metzler Grau Hexagon bei LNDF 17 Fill

Fill-CTO Alois Wiesinger und Nancy Metzler-Grau, Global Industries Manager bei Hexagon Robotics: Erst wird der Use Case beim Hersteller vorbereitet, dann wird in realer Umgebung weiter trainiert 

- © Fill

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Erstveröffentlichung
21.05.2026
Letzte Aktualisierung
21.05.2026
Daniel Pohselt