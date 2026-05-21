Humanoide Roboter gehören derzeit zu jenen Technologien, bei denen der Abstand zwischen öffentlicher Wahrnehmung und industrieller Realität besonders groß ist. In Videos laufen sie durch Hallen, tragen Kisten, sortieren Teile, spielen Fußball oder führen Bewegungen aus, die den Eindruck erwecken, die Fabrik der Zukunft stehe unmittelbar bevor. Für Alois Wiesinger, CTO des oberösterreichischen Maschinenbauers Fill, ist dieser Eindruck nur ein Teil der Wahrheit.

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Fill beschäftigt sich mit humanoiden Robotern – aber nicht, weil die Technologie bereits serienreif in der industriellen Produktion angekommen wäre. Entscheidend ist für Wiesinger vielmehr, dass diese Systeme "als Technologieträger verstanden werden können".



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Fill sieht humanoide Roboter weniger als kurzfristigen Ersatz für bestehende Automatisierung, sondern als Plattform, an der sich neue technologische Bausteine untersuchen lassen. Es geht um Sensorik, optische Erkennung, um das Zusammenspiel von Sehen, Hören und Tasten, um Vision-Action-Language-Modelle, Imitation Learning und um die Frage, wie physische Modelle mit neuen KI-basierten Ansätzen verbunden werden können. Bisher, so Wiesinger, sei KI vielfach in der digitalen Automatisierung geblieben: Prozesse, Datenflüsse, Workflows. Nun gehe es darum, diese Fähigkeiten in mechanisch ausgeführte industrielle Aufgaben zu übertragen.

Vom KI-Modell zur physischen Arbeit

Die Use Cases dafür sind allerdings schwer zu finden, sagt Wiesinger. Viele Beispiele, mit denen Hersteller humanoider Roboter derzeit auftreten, passen nicht zur Welt eines Maschinenbauers. Wäsche zusammenlegen, Karatebewegungen oder publikumswirksame Demonstrationen lösen keine industriellen Aufgaben. Die Begeisterung für den Formfaktor Mensch ist vorhanden, aber sie muss sich in Anwendungen übersetzen lassen, die einen wirtschaftlichen und technischen Sinn ergeben.

In der klassischen Automatisierung werden Prozesse programmiert, offline vorbereitet, geteacht und in Betrieb genommen. Künftig könnten lernende Ansätze diese Schritte beschleunigen. Für Fill wäre ein solcher Transfer nicht nur für humanoide Roboter relevant, sondern auch für andere Robotikformen: Regalbediengeräte oder klassische Sechsachsroboter.

Kunden fragen bereits an

Der zweite Grund für die Beschäftigung mit humanoiden Robotern sind Kundenanfragen. Laut Wiesinger gibt es Anfragen, humanoide Roboter in Automatisierungslösungen einzubinden. Anfragen sind bereits vorhanden. Humanoide Roboter werden vor allem dort interessant, wo bestehende Brownfield-Umgebungen auf menschliche Arbeit ausgelegt sind. Produktionsbereiche, Anlagenzugänge, Werkzeuge und Arbeitsabläufe wurden vielerorts für Menschen gestaltet. Ein humanoider Roboter könnte dort potenziell Aufgaben übernehmen, ohne dass die gesamte Umgebung neu konstruiert werden muss.



Als mögliche Einsatzfelder nennt Wiesinger vor allem Maschinenbeschickung, Inspektion und Montagetätigkeiten. Bei Inspektionen könne man zwar auch eine Kamera einsetzen, der humanoide Roboter verspreche aber eine größere Flexibilität und Unabhängigkeit vom Ort. Aktuell sind geeignete Einsatzfälle schwierig zu finden, weil Präzision und Wiederholbarkeit hohe Anforderungen stellen. Etwa bei Prozessen wie dem Reinigen von Metallgussformen - Kokillen - zeigen sich Grenzen: "Wenn ein Sandstrahlgerät mit Schlauch geführt werden müsste, könne der pendelnde Schlauch den Roboter instabil machen", sagt Wiesinger.