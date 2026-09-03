Roland Busch hat Siemens eine einfache, fast trotzige Botschaft verordnet: „Siemens kann das.“ Der Satz passt zu einem Vorstandschef, über den zwei sehr unterschiedliche Geschichten erzählt werden.

In der einen ist Busch der international vernetzte Ingenieur, der früher als viele andere europäische Industriemanager erkannt hat, welche Bedeutung Software, künstliche Intelligenz und digitale Zwillinge für die Produktion bekommen werden. In der anderen ist er ein teurer Träumer, der Milliarden für Softwareunternehmen ausgibt, profitable Beteiligungen abstößt und einen Industriekonzern mit fast zwei Jahrhunderten Geschichte in eine Technologieplattform verwandeln will.

Busch steht mit Jensen Huang auf der Bühne, dem Chef des Chipkonzerns Nvidia. Er tritt auf der Technikmesse CES in Las Vegas auf und spricht über industrielle künstliche Intelligenz und das Metaverse. Das wirkt eher nach Silicon Valley als nach deutscher Elektrotechnik. Doch die jüngsten Siemens-Zahlen geben seiner Strategie zumindest vorläufig recht.