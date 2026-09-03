Siemens Roland Busch Umbau : Siemens zerlegt sein altes Ich: Roland Buschs Milliardenwette nimmt Form an

03.09.2026
Lesezeit: ca. 9 Minuten
Siemens liefert Rekordzahlen, der KI-Boom treibt Software und Rechenzentren. Doch Roland Buschs Milliardenwette entscheidet sich nicht auf der großen Bühne mit Nvidia – sondern im Inneren des deutschen Industrieriesen. Dort muss aus alten Teilreichen eine neue Technologieplattform werden.

Inhalt

Roland Busch CEO von Siemens

Siemens-Chef Roland Busch setzt den Industrieriesen auf Software, KI und Rechenzentren. Die Rekordzahlen geben ihm Rückenwind – doch der härteste Umbau beginnt im eigenen Konzern.

- © Siemens

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Erstveröffentlichung
03.09.2026
Letzte Aktualisierung
03.09.2026
Rudolf Loidl
Tom Arnold