Moritz Belling hält wenig davon, die KI-Zukunft eines Industrieunternehmens an GPT, Claude, Gemini oder einem chinesischen Modell festzumachen. Der Director Transformation des Antriebs- und Automatisierungsspezialisten Lenze und Vertreter der vierten Generation der Eigentümerfamilie denkt bereits eine Ebene weiter. In fünf Jahren, glaubt er, könnten Tokens in Unternehmen ähnlich behandelt werden wie heute Mitarbeiterkapazitäten. „Genauso wie ich ein Personalbudget habe, könnte ich in fünf Jahren ein Tokenbudget haben.“ Wo dieses Budget organisatorisch überhaupt liegen wird, sei noch offen. Nur eines hält Belling für unwahrscheinlich: dass KI dauerhaft als Anhängsel der klassischen IT behandelt werden kann.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!

Das ist eine erstaunlich weitreichende Aussage für einen Maschinenbauzulieferer, dessen physischer Kern seit fast 80 Jahren aus Getrieben, Motoren, Frequenzumrichtern, Steuerungen und Automatisierungssystemen besteht. Lenze beschäftigt weltweit mehr als 3.200 Menschen und erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 rund 678 Millionen Euro Umsatz. Das Unternehmen entwickelt an sechs internationalen Standorten und besitzt mit der Bremer encoway GmbH seit dem Jahr 2000 eine eigene Digitalisierungstochter.

Belling ist seit September 2025 operativ im Familienunternehmen. Zuvor war er Principal beim europäischen Venture-Capital-Haus Earlybird und davor Berater bei Boston Consulting Group. Er hat also nicht nur die Logik eines Maschinenbauers im Kopf, sondern jene der europäischen Tech- und Startup-Szene, in der Unternehmen innerhalb weniger Monate ganze Märkte betreten oder ihre Geschäftsmodelle neu schreiben. Genau deshalb verwendet er für die Geschwindigkeit, mit der Lenze KI angehen müsse, ein Wort, das in einem traditionsreichen Familienunternehmen ungewöhnlich klingt: „aggressiv“.

„Wir müssen heute viel, viel aggressiver in die KI gehen“, sagt Belling. Die massiven Infrastrukturinvestitionen in den USA und China würden dafür sorgen, dass sich der Technologiestack exponentiell weiterentwickle. Das Problem seien nicht die Modelle. „Was nicht so schnell da reinwächst, sind die Menschen, die es benutzen müssen.“ Mitarbeiter müsse man deshalb heute befähigen, obwohl viele Anwendungen technisch noch gar nicht vollständig ausgereift seien. Denn was im August nur zu 70 Prozent funktioniert, könne im November bereits produktionsreif sein.

Aus dieser Geschwindigkeit zieht Lenze die Konsequenz: Das Unternehmen versucht nicht, möglichst viele KI-Projekte gleichzeitig zu starten. Es schneidet radikal weg.

Belling, Annekatrin Konermann, Manager AI & Implementation, und Christoph Ranze, Geschäftsführer der Lenze-Digitalisierungstochter encoway, haben dafür einen AI Council aufgebaut. Er bringt das operative Geschäft und die neue KI-Welt in einem Gremium zusammen. Die Strategie unterscheidet interne Anwendungen zur Produktivitätssteigerung von externen Use Cases in Produkten und Kundensystemen. Dass Ranze dabei eine Schlüsselrolle spielt, ist kein Zufall. encoway ist seit 2000 Teil der Lenze-Welt, und Ranze gehört zu den Initiatoren des 2022 gemeinsam mit der Universität Bremen und dem Bremer Senat aufgebauten Digital Hub Industry. Der AI Council sortiert KI-Anwendungen nach zwei Fragen. Erstens: Wie strategisch wichtig ist ein Use Case für Lenze? Zweitens: Gibt es am Markt bereits eine ausreichend gute Lösung?

Ist eine Aufgabe wenig differenzierend und technologisch längst gelöst, will Lenze selbst praktisch keine Entwicklungsressourcen hineinstecken. Das Ziel: Nicht 20 Pilotprojekte, sondern ausgewählte, fokussierte strategische Hebel. Alles andere muss „good enough“ sein. Eine E-Mail schneller schreiben, Standardinformationen verdichten oder PowerPoint-Folien erzeugen, sollen Softwareanbieter lösen. „Dann beschäftigen wir uns damit nicht, dann lassen wir das die Microsofts und SAPs dieser Welt tun“, sagt Belling. Lenze müsse nicht jeden Tag nach dem nächsten perfekten E-Mail-Assistenten suchen. Für Anwendungsfälle von hoher strategischer Relevanz, für die kein externer Softwareanbieter jemals ein skalierbares Standardprodukt entwickeln wird, sucht Lenze Best-of-Breed-Anbieter und geht gezielt Partnerschaften ein.

Anders sieht es bei strategischen Themen wie Software- und Hardwareentwicklung aus. Hier setzt Lenze auf Eigenentwicklungen. Dazu gehört etwa die Frage, wie sich ein Lenze-Antrieb einfacher in eine Maschine integrieren und in Betrieb nehmen lässt oder wie das jahrzehntelang aufgebaute Engineeringwissen des Unternehmens automatisiert verfügbar wird. „Dafür wird es kein Unicorn der Welt geben, welches uns das baut“, sagt Belling.