Lenze Antriebsbau : Vom Maschinenbauer zur KI-Organisation: Wie Lenze mit Tech-Tempo und Tokenbudgets umbaut

03.09.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Lenze will künstliche Intelligenz aus der klassischen IT-Ecke holen und zum festen Produktionsfaktor machen. Transformationschef Moritz Belling setzt auf Copilot für die Breite, AI Champions für komplexe Anwendungen und langfristig auf eigene Tokenbudgets – mit dem Tempo der Tech-Szene statt dem Benchmark des Maschinenbaus.
Belling Moritz Lenze

„Wir müssen viel, viel aggressiver in die KI gehen": Director Transformation und Miteigentümer Lenze

- © Lenze

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Erstveröffentlichung
03.09.2026
Letzte Aktualisierung
03.09.2026
Daniel Pohselt