Als Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine angriff, begann der Krieg nicht nur mit Panzern, Raketen und Soldaten. Ulrike Franke eröffnete ihre Keynote beim INDUSTRIEKONGRESS 2026 mit einer anderen Perspektive: mit der digitalen Dimension der Invasion. Noch bevor russische Panzer in die Ukraine einrollten, schlug das Threat Intelligence Center von Microsoft Alarm. Das Unternehmen hatte eine neue Wiper-Malware identifiziert, die ukrainische Ministerien und die Finanzindustrie bedrohte. Diese Schadsoftware sollte Daten auf infizierten Rechnern löschen und damit zentrale staatliche und wirtschaftliche Funktionen treffen.

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Microsoft arbeitete daraufhin mit der ukrainischen Regierung zusammen, gab technische Hinweise und half bei Abwehrmaßnahmen. Parallel dazu trafen Vertreter der ukrainischen Regierung auf Amazon Web Services. Es ging darum, zentrale Datenbestände vor der Zerstörung physischer Server zu retten. Amazon brachte sogenannte Snowball-Geräte in die Ukraine, koffergroße Datenspeicher, mit denen Daten in die Cloud verschoben werden konnten. Die größte Bank des Landes, Grundbücher, Bevölkerungsregister und Ausbildungsdaten wurden gesichert.