Bis zum Jahr 2030 soll der Strom in Österreich bilanziell zu 100 % aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Das heißt, der jährliche Strombedarf soll aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden, Schwankungen werden weiterhin durch Importe und Exporte ausgeglichen. Das hat die Bundesregierung in ihrem Regierungsprogramm festgelegt. Dazu ist bis 2030 ein Zubau an erneuerbaren Energieträgern mit einem Arbeitsvermögen von rund 27 Terawattstunden (TWh) notwendig. Davon sollen 5 TWh durch Wasserkraft abgedeckt werden. Ein Wasserkraftwerk an der Donau erreiche ein Arbeitsvermögen von rund 2,5 TWh, sagte Gerald Zenz vom Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft der TU Graz.