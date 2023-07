Es gibt viele Unternehmensberater auf dem Markt. Aber sind sie auch alle gut? Dieser Frage sind wir mit großem Interesse nachgegangen und haben das neue Consulting-Ranking 2023 erstellt. Unser neues INDUSTRIEMAGAZIN-Ranking wird Ihnen die Wahl erleichtern. Wir haben die gesamte Consulting-Branche in Österreich im Jahr 2023 unter die Lupe genommen und die Besten ermittelt.



Gute Unternehmensberater sind auf dem großen Beratungsmarkt nicht immer leicht zu finden. Doch es gibt sie. Ein guter Berater stellt die richtigen Fragen und verfügt über industriespezifisches Know-how. Ein Berater kann auf ein globales Netzwerk von Experten zurückgreifen, um spezifische Fragen zu beantworten.



Wir stellen die Top-5-Unternehmensberater in 16 Kategorien vor und erklären, welche Berater für bestimmte Herausforderungen - vom Change Management bis zur IT-Beratung - am besten geeignet sind.



Auch in diesem Jahr bietet das INDUSTRIAMAGAZIN Unternehmensberater-Ranking 2023 einen detaillierten Überblick über den aktuellen Stand der Unternehmensberatungsbranche. Wir zeigen, wer in bestimmten Bereichen besonders kompetent ist, wie man einen Unternehmensberater auswählt, welchen Nutzen ein guter Berater für Ihr Unternehmen bringen kann.



Auf unserer Website können Sie die Ergebnisse des Unternehmensberatungs-Rankings noch detaillierter nachlesen und sich einen kompletten Überblick über die Beratungsbranche verschaffen. Wie schon im vergangenen Jahr hat das INDUSTRIEMAGAZIN das Meinungsforschungsinstitut brandscore.at eingeladen, Unternehmensberater in all ihren Ausprägungen zu bewerten.



