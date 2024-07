Dabei seien die Taschensorter-Lösungen aus der Intralogistik nicht mehr wegzudenken und in den vergangenen Jahren bei vielen Kunden in den Fokus gerückt, da sie verschiedene Vorteile mitbringe, heißt es von Knapp. Vorteile seien dabei etwa die Möglichkeit zur permanenten Optimierung durch die integrierte Erfassung analytischer Daten, der mögliche automatische Be- und Entladeprozess einer Tasche, vollautomatische Pick-Prozesse auf Einzelteilbasis aus dynamischen Lagerbereichen und vollautomatische Sortierung und Sequenzierung einzelner Aufträge bis zum Packplatz, Platzersparnis durch den hängenden Transport, die Installation auf verschiedenen Ebenen bis unter die Decke eines Lagers und noch einige mehr.

>>> Dachser erweitert sein Leistungsportfolio für B2C-Lieferungen

Dabei wurden Taschensorter in den letzten Jahren "mit immer höherer Leistung ausgestattet und mit zusätzlichen Funktionen aufgerüstet", so TGW-Manager Stötzner. Als Beispiel nennt er Taschen, die an jeder Stelle automatisch geöffnet und entleert werden können. "Die Einschränkungen der zugrunde liegenden Technologie sind jedoch geblieben. Herkömmliche Taschensortierer sind sehr laut, schlecht zu skalieren und aufwändig im Betrieb", konstatiert Stötzner.