Die Konsumentinnen und Konsumenten stellen hohe Ansprüche an ihr Einkaufserlebnis: Sie wollen überall und zu jeder Zeit einkaufen können und die bestellte Ware dann auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort in Empfang nehmen. Händler, denen es gelingt, Warenströme über alle Vertriebskanäle - stationärer Handel, Online und Mobile Commerce - zu orchestrieren, haben in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld die besten Karten.

Leistungsfähige und flexibel anpassbare Lieferketten sind die Voraussetzung für diese anspruchsvollen Omnichannel-Vertriebskonzepte. Um die Omnichannel-Konzepte seiner Kunden zu stärken, hat der Logistikdienstleister Dachser jetzt europaweit ein neues Produkt eingeführt: targo on-site fix.

