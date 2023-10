Gebrüder Weiss gilt als das älteste Transportunternehmen der Welt und blickt auf eine über 500-jährige Geschichte zurück. An weltweit 180 Standorten bietet Gebrüder Weiss neben Landverkehren auch Luft- und Seefrachttransporte sowie Logistiklösungen an. Von dieser internationalen Präsenz und Erfahrung, so Wolfram Senger-Weiss, Vorstandsvorsitzender von Gebrüder Weiss, sollen vor allem Industrie und Handel im Landkreis profitieren. Mit drei Milliarden Euro Jahresumsatz gehöre Gebrüder Weiss nicht zu den Großen der Branche, „aber zu den Mittelgroßen“, so Senger-Weiss. Mit dieser Positionierung will Gebrüder Weiss ganz bewusst eine Alternative zu den Großen der Branche sein. „Wir sind näher bei unseren Kunden und Mitarbeitenden, bieten aber trotzdem ein eigenes globales Netzwerk. In Deutschland verfolgen wir eine klare Wachstumsstrategie. Konradsreuth wird in unserem nationalen wie internationalen Landverkehrsnetz eine zentrale Stellung einnehmen.“

>>> Wie Gebrüder Weiss in Süddeutschland wachsen wollen

Oberfranken ist wichtiger Industriestandort und idealer Umschlagplatz für Landverkehre zwischen Osteuropa und Süddeutschland, Österreich und der Schweiz. Darüber hinaus können über das Containerterminal Hof auch Güter auf der Schiene transportiert werden. Das Terminal liegt direkt an der Strecke von Hamburg über Leipzig bis an die Adria. Werner Dettenthaler, Geschäftsführer Landverkehre Deutschland bei Gebrüder Weiss, unterstreicht die Bedeutung des Standorts: „Mit Konradsreuth schließen wir eine geographische Lücke in Bayern und bieten unseren Kunden ein flächendeckendes Standortnetz von Oberbayern bis Oberfranken.“Das Unternehmen ist bereits in Memmingen Waldkraiburg, Passau, Straubing, Nürnberg und Bayreuth mit eigenen Niederlassungen vertreten.