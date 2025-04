Eibensteiner sieht auch die Energiekosten als große Herausforderung. Hier sei die EU gegenüber den USA klar im Nachteil, was sich seit dem Ukraine-Krieg weiter verschärft habe. Laut Eibensteiner zahlten europäische Unternehmen 2020 für Erdgas bereits 60 % mehr als US-amerikanische Konkurrenten, während der Preis inzwischen viereinhalb Mal so hoch sei. Beim Strom ist die Lage noch dramatischer: Während die Stromkosten in Österreich früher nur geringfügig höher lagen, sind sie mittlerweile fünfmal so hoch wie in den USA. Der CEO fordert eine Verlängerung der Strompreiskompensation bis 2030.

Eibensteiner kritisiert zudem den extremen Fokus der EU auf Klimaschutz, der die Wettbewerbsfähigkeit erheblich beeinträchtigt habe. Während Chinas Wirtschaft seit 2019 um 25 % und die der USA um 12 % gewachsen sei, habe die EU nur ein Plus von 5 % erzielt. Besonders Deutschlands Wirtschaft stagniere, während Österreich mit einem BIP-Wachstum von lediglich 2 % zu den Schlusslichtern gehöre.

"Deutschland ist unser schlechtester Markt", erklärte Eibensteiner und führte den rückläufigen Bedarf im Automobilsektor, hohe Energie- und Personalkosten sowie die schwache Konjunktur als Gründe an. Konsequenterweise hat sich Voestalpine von der defizitären Buderus Edelstahl getrennt. Zudem wird die voestalpine Automotive Components in Birkenfeld geschlossen, was 220 Arbeitsplätze betrifft. Insgesamt sollen die deutschen Standorte in den nächsten 18 Monaten von 2.700 auf 2.000 Mitarbeiter reduziert werden.