Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sind von den Dimensionen her absolut mit großen Unternehmen vergleichbar und auch hier halten nun neue Technologien verstärkt Einzug. Über 17.000 Mitarbeiter:innen, über 15.000 Computergeräte, dreiundzwanzig Standorte, hochsicheres Datenmanagement für ein abteilungs- und standortübergreifendes Management der diversen Prozessketten: hier geht es um keinen Industriekonzern, sondern beispielhaft um die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes), eines der größten und modernsten Spitalsunternehmen Europas.

Neben der klassischen Digitalisierung unterschiedlicher Prozessabläufe, spielt bei der KAGes auch Innovation eine große Rolle. Gemeinsam mit Joanneum Research wird etwa über die speziell entwickelte Anwendung OPCheck der papierlose Operationssaal Realität und mit der sogenannten elektronischen Fieberkurve werden parallel alle Vitalparameter, Diagnosen, die Medikation und der Therapieplan dokumentiert.