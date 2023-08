Die Digitalisierung hat unser Leben in den letzten Jahren deutlich verändert. Das betrifft auch die Arbeitswelt der Menschen. Gerade in Logistik-Unternehmen war die Digitalisierung in den letzten beiden Jahrzehnten besonders deutlich bemerkbar. Die einzige Konstante war hier die Veränderung.

Und ein Ende dieser Entwicklung ist auch in den nächsten Jahren nicht absehbar. Im Gegenteil: Aktuell ist in den Unternehmen vor allem der Begriff Logistik 4.0 bzw. Supply Chain 4.0 in aller Munde. Während manche Logistik-Unternehmen noch damit beschäftigt sind, ihre Prozesse durch den Einsatz von passenden IT-Lösungen zu optimieren, denken andere schon über den nächsten Schritt in die Zukunft der Logistik nach. Das Schlagwort, das dabei seit ein paar Jahren durch zahlreiche Medien schwirrt, lautet Logistik 4.0.

Doch was steckt eigentlich hinter dem Begriff Logistik 4.0 genau?