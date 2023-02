Saubermacher Outsourcing – ein Unternehmen des Grazer Abfallverwerters Saubermacher – managt für das Henkel Werk in Maribor, Slowenien, das Lager für sämtliche Rohstoffe und Materialien sowie die Produktionsversorgung. Dafür wurde ein Drittel des 30.000 Quadratmeter großen Zentrums angemietet, 30 neue Arbeitsplätze in der Region wurden geschaffen.

Henkel betreibt in Maribor das zweitgrößte Produktionswerk für Kosmetikprodukte weltweit. Speziell für diese Anforderungen hat Saubermacher Outsourcing ein Lagerbewirtschaftungssystem entwickelt. Pro Tag werden rund 600 bis 800 Paletten bewegt, unter anderem mit Elektro-Staplern.

Die strategisch vorteilhaft gewählte Lage schafft zusätzlichen Nutzen. „Henkel Maribor ist schon seit mehreren Jahrzehnten ein Teil der industriellen Tätigkeit in Maribor und Umgebung. Im Laufe der Jahre ist das Unternehmen zusammen mit der Stadt gewachsen, und als wir auf Märkte in Europa und anderen Teilen der Welt expandierten, ergab sich natürlich zwangsläufig die Notwendigkeit eines modernen Logistikzentrums, um unsere Hochleistungsproduktion erfolgreich zu unterstützen und als einer der wichtigen Eckpfeiler des Unternehmens weitere Investitionen in Entwicklung, Automatisierung, Digitalisierung, Effizienz und nachhaltige Lösungen zu ermöglichen", so Christof Vollstedt, Produktionsleiter Henkel Europe und Gregor Majcen, Geschäftsführer Henkel Maribor. "Dank der richtigen strategischen Vision, die wir mit unserem Partner Saubermacher Outsourcing geteilt haben, stehen wir heute in einem hochmodernen Logistikzentrum, das zweifellos der Vorbote einer neuen, modernen Ära von Logistikdienstleistungen in unserer Region ist und auch den Weg in eine intelligente, technologisch fortschrittliche Produktionszukunft eröffnet."

Das Investitionsvolumen beträgt für die nächsten 6 Jahre rund 5 Millionen Euro. Die Kooperation von Henkel und Saubermacher Outsourcing wurde vorweg für 6 Jahre vereinbart.



Individuelle Full Service Logistik. Die für Henkel genutzte Lagerfläche beträgt 10.000 Quadratmeter und bietet Platz für rund 20.000 Paletten. Das neue Logistik-Center entstand in Kooperation mit dem österreichischen Investor Go Asset Development, der nachhaltige Logistikprojekte in Österreich, Slowenien und der Slowakei entwickelt. Ziel von Saubermacher Outsourcing ist es, weiter am slowenischen Markt zu wachsen. Dabei setzt man auf maßgeschneiderte Dienstleistungen, Nachhaltigkeit und digitale Lösungen für Effizienz und Transparenz. Daneben ist auch Saubermacher Dienstleister vor Ort mit seinem Kerngeschäft Abfallentsorgung für Haushalte und Kommunen mit einigen PPP-Modellen sowie Gewerbe und Industrie, auch für den Bereich der Verwertung gefährlicher Abfälle mit genehmigten Zwischenlagern.