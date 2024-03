„Ich erlebe es in der Praxis sehr oft, dass bei der Integration zuerst auf die Funktionalität geschaut wird und erst im Nachhinein die Sicherheit darübergestülpt wird. Das führt aber meist zu großen Problemen, weil man dann schnell merkt, dass die Lösung nicht so einfach ist. Daher sollte der Sicherheitsaspekt von der Planungsphase bis zur CE-Zertifizierung berücksichtigt werden“, so Pilz-Sicherheitsexperte Kevin Nikolai.



Es gibt eine Reihe von Regeln, die es zu beachten gibt. Je nach Anwendung kommen da schnell bis zu sechs unterschiedliche Gesetze mit etlichen Normen ins Spiel. Es geht auch um die Frage, wie hoch der Automationsgrad ist – wie ist also die Interaktion zwischen Mensch und Maschine ausgeprägt. „Der Hersteller einer Maschine muss dafür sorgen, dass eine Risikobeurteilung durchgeführt wird. Die Maschine ist dann unter Berücksichtigung der Ergebnisse zu konstruieren und zu bauen". Diese gesetzliche Forderung nach Integration der Sicherheit in den Konstruktionsprozess ist dem Experten zufolge einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Entwicklung sicherer Anlagen.



Der Cobot kann große Kräfte ausüben, die für den Menschen gefährlich werden können. Dementsprechend müssen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Bei einem klassischen Schutzzaun ist es möglich, in den Zaun zu greifen und da kann es schnell passieren, dass die Hand weg ist. „Das Problem ist, dass solche Situationen meist unbeabsichtigt entstehen. Wenn ein Mitarbeiter entlang der Bodenmarkierung geht, kann ihm etwas aus der Hand fallen und durch den Zaun fallen. In der Aufregung greift er schnell danach und dann passieren die Unfälle“, so Nikolai. All das muss bei der Planung berücksichtigt werden, sonst droht bei einer Inspektion im schlimmsten Fall, dass die Anlage gesperrt wird.