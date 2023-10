Mit den Worten „das ist die letzte Pressekonferenz, die ich halten darf“, hat Harald Schröpf der langjährige CEO der TGW Gruppe vergangene Woche seien Rückzug angekündigt. Der promovierter Physiker, startete 2010 seine Tätigkeit als Vorsitzender der Geschäftsführung der TGW Systems Integration und hat das Unternehmen im vergangenen Jahrzehnt zu einem der weltweit führenden Intralogistik-Lösungsanbieters aufgebaut. Die Suche nach einem Nachfolger für Schröpf ist schon seit langem gelaufen, heute, Freitag hat der Stiftungsvorstand der TGW Future Privatstiftung, Alleineigentümerin der TGW Logistics, die Ernennung von Henry Puhl zum neuen Chief Executive Officer bekannt gegeben.

Puhl wird ab Februar 2024 die Position als CEO übernehmen und tritt die Nachfolge von Harald Schröpf an. Schröpf führte TGW Logistics in den letzten sechs Jahren als CEO und war maßgeblich am Wachstum und Erfolg des Unternehmens beteiligt.Die Suche nach einem neuen CEO war ein intensiver Prozess. Henry Puhls Erfolgsbilanz und Führungserfahrung in der Automatisierungsbranche - zuletzt als CTO der KION Group - sowie die hohe Identifikation mit den Unternehmenswerten stachen hervor und machten ihn zur idealen Wahl, um TGW Logistics in die nächste Phase zu führen.



Martin Krauss, Vorsitzender der TGW Future Privatstiftung zur Auswahl:„Mit Henry Puhl konnten wir eine hochqualifizierte und empathische Führungspersönlichkeit gewinnen, die über ein tiefes Verständnis für die Branche und eine beeindruckende Erfolgsbilanz verfügt. Sein Kompetenzprofil und die hohe Identifikation mit unserer Stiftungsphilosophie „Mensch im Mittelpunkt – lernen und wachsen“, zeugen von der richtigen Mischung aus Herz und Verstand. Diese Eigenschaften, zusammen mit seiner ausgeprägten Kundenorientierung, machen Henry Puhl zur Idealbesetzung für TGW Logistics und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm“, so Krauss.



