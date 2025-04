1979 gründete Josef Rainer gemeinsam mit Erwin Bernecker das Unternehmen B&R Industrie-Elektronik GmbH in Eggelsberg, Oberösterreich. Die beiden Unternehmer hatten das Ziel, innovative Automatisierungstechnologien zu entwickeln, die den Produktionsprozess in der Industrie effizienter gestalten sollten.

B&R wuchs in den folgenden Jahrzehnten zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Automatisierungstechnik heran. Insbesondere im Bereich der speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), Antriebstechnik und Visualisierung setzte das Unternehmen Maßstäbe. Mit Niederlassungen in mehr als 70 Ländern und einem Umsatz in dreistelliger Millionenhöhe wurde B&R zu einem Symbol für die Innovationskraft der österreichischen Industrie.

Doch nicht alles verlief reibungslos: Die Konkurrenz durch globale Player wie Siemens und Rockwell Automation setzte dem Unternehmen kontinuierlich zu. Dennoch gelang es Rainer und Bernecker, durch Innovationsdruck und ein starkes Partnernetzwerk wettbewerbsfähig zu bleiben.

Ein Wendepunkt in der Unternehmensgeschichte war der Verkauf an den Schweizer Technologiekonzern ABB im Jahr 2017. Der Deal, dessen Kaufpreis auf rund 1,8 Milliarden Euro geschätzt wurde, war eine der größten Übernahmen in der österreichischen Industrie. Kritiker bemängelten jedoch, dass mit dem Verkauf ein weiteres Vorzeigeunternehmen in ausländische Hände gelangte und langfristig strategisches Know-how verloren gehen könnte.