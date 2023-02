Die Rail Cargo Group (RCG) hat sich erneut verschlechtert – nach dem ersten Platz im Jahr 2019 und dem zweiten im Jahr 2020 muss sich die RCG mit einem Umsatzrückgang von fast 15 Prozent mit dem dritten Platz begnügen. Vonseiten der Gruppe heißt es, dass der heurige Umsatzwert „aufgrund des ÖBB-internen Verkaufs von 26 Prozent der Anteile an der ÖBB-Technische Services GmbH an die ÖBB-Personenverkehr AG und des damit zusammenhängenden Wechsels vom Vollkonsolidierungskreis der Rail Cargo Austria in den der ÖBB-Personenverkehr AG nicht direkt vergleichbar“ ist.



Wenn man den Umsatz um den Einmaleffekt dieser Anteilstransaktion bereinige, heißt es von der RCG, seien die Gesamterträge mit Bahnlogistikgeschäften um zehn Prozent oder 174 Mio. Euro gestiegen. Sie liegen damit knapp 50 Millionen Euro über den bereinigten Gesamterträgen in 2019, was vor allem auf das Wachstum bei Intermodal-, Stahl-, Baustoff- und Abfallverkehren zurückzuführen sei. Alles in allem konnte die Rail Cargo Gruppe damit also ebenfalls wachsen.