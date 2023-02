In der Tat: ja. In wirtschaftlich relevanten Mengen befindet sich Erdöl – so wie auch Kohlenwasserstoffe und Erdgas – im Untergrund des Wiener Beckens und der Molassezone.

Die Ölreserven im heimischen Boden betragen rund 5,6 Millionen Tonnen, so der Verband der Mineralölindustrie.

Bei Erdöl handelt es sich um einen fossilen Energieträger (mehr zur Entstehung weiter unten) – die Vorräte im Boden sind begrenzt, derzeit aber noch nicht erschöpft.



Es gibt für die zukünftige Bedarfsdeckung sowohl die Möglichkeit, dass mithilfe neuer Technologien neue Lagerstätten erschlossen werden, als auch die Option der besseren Nutzung bereits bekannter Quellen. Hier ist eine Möglichkeit etwa die Horizontalbohrung.

Österreich hält auch Reserven an gefördertem Erdöl. Per Gesetz sollen diese den Bedarf von 90 Tagen abdecken können. Dieser dürfte bei gut 2,5 Millionen Tonnen liegen.

Den letzten – allgemein seltenen – Zugriff auf die Reserve gab es im September 2022. Danach deckte der Vorrat nur mehr den Zeitraum von 65 Tagen ab.

