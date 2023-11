Viele der Entwicklungen, an denen derzeit im Bereich des Batterierecycling geforscht wird, betreffen die Schritte nach der Demontage und dem Schreddern der Altbatterien. Üblicherweise folgt auf das Schreddern eine Behandlung des geschredderten Materials, bei der Stahl, Aluminium und Kupferbestandteile aufgetrennt werden und andererseits ein Gemisch aus Elektrodenmaterialien, Bindern, Additiven und Restbestandteilen des Elektrolyts übrigbleibt – die sogenannte Schwarzmasse. Sie ist unter dem Aspekt der Wiederverwendung besonders wertvoll, denn in ihr sind unter anderem Kobalt und Lithium enthalten. Die beiden aus der Schwarzmasse so herauszulösen, dass sie erneut genutzt werden können, ist allerdings alles andere denn trivial. Mit den aktuellen Rückgewinnungstechnologien werden bei Lithium zum Beispiel Rückgewinnungsquoten von vierzig bis fünfzig Prozent erreicht, mittelfristig sollen bis zu achtzig Prozent möglich werden.



Lesen Sie noch: So geht es weiter mit dem Lithium-Abbau in Kärnten.



Doch selbst wenn neunzig Prozent erreichbar werden sollten: Schon nach wenigen Zyklen wäre mehr als die Hälfte des ursprünglichen Lithiums verloren gegangen. Nach einigen weiteren Zyklen wären nur noch Spuren vorhanden. „Das illustriert seht gut die Problematik, die sich bei allen Wertstoffen, die nicht zu hundert Prozent verwertbar sind, stellt. Selbst bei hohen Rückgewinnungsquoten ist der Materialverlust sehr schnell so hoch, dass man kaumvon einem Kreislauf sprechen kann“, sagt Stefan Freunberger, der am ISTA, dem Institute of Science and Technology Austria forscht.