"Es ist ein mehrstufiger Prozess, in dem alles verwertet wird, was verwertbar ist, wenn man schon mal an so einer Lagerstätte dran ist", sagt Wanke. Das taube Gestein wird wieder in den Stollen verfüllt und mit Zement verfestigt. Danach kann 25 Meter über dieser Sohle eine neue aufgefahren werden. So arbeitet man sich Sohle für Sohle nach oben.

Auf der Koralpe wurden 15 Flöze erkundet, die parallel nebeneinander verlaufen. Das jetzt gefundene Vorkommen an Pegmatit, so heißt das Gestein, in dem der lithiumhaltige Spodumen eingelagert ist, soll in 14 Jahren abgebaut sein. Reimer, Wanke und Grassler gehen aber davon aus, dass es noch weitere Erzgänge gibt, die für etwa 40 Jahre reichen dürften.

"Die Energiewende ist ein sehr großer Verbrauchstreiber. Lithium, Kobalt, Nickel, Kupfer und seltene Erden werden in der Zukunft massiv gebraucht werden. Wir werden den Entwicklungen nicht mit den Rohstoffen hinterherkommen", prognostiziert der Geologe Reimer. Zwar gäbe es bereits vielversprechende Alternativen für Batterietechnologien wie die Natrium-Ionen-Batterie, doch deren Entwicklung werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen. "Lithium wird sicher noch viele Jahre die Hauptlast der Batterieproduktion tragen", ist sich Reimer sicher.