In der Kirchengasse in Klagenfurt errichtet die Kelag auf einer Fläche von rund 45.000 Quadratmetern die größte Freiflächen-Photovoltaikanlage in Kärnten. „Wir können pro Jahr rund 4,8 Millionen Kilowattstunden grünen Strom aus Photovoltaik erzeugen, das entspricht dem Jahresbedarf von rund 1.400 Haushalten mit einem durchschnittlichen Verbrauch und bedeutet eine CO2-Einsparung von rund 3.600 Tonnen pro Jahr. Wir stärken damit unsere Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie und schaffen gleichzeitig durch eine Reihe von Maßnahmen eine Biodiversitätsfläche im Stadtgebiet. Sie wird Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten sein.“

>>> Fronius – als Photovoltaik die Schweißtechnik überholte

Von der rund 45.000 Quadratmeter großen Fläche werden etwa 20.000 Quadratmeter für die Stromerzeugung aus Photovoltaik genutzt, hier werden die Photovoltaik-Module in Süd-Ausrichtung installiert. „Es freut uns, dass unser neues Tochterunternehmen PVI GmbH (Photovoltaic Installations) die Paneele für diese Anlage liefert“, betont Freitag. Dieses Sonnenkraftwerk hat eine Gesamtleistung von 4.150 kWp. Das entspricht der Leistung von 830 PV-Anlagen auf Einfamilienhäusern mit einer angenommenen Leistung von jeweils 5 kWp. Die Kelag investiert rund 4 Millionen Euro in dieses Projekt. Die „Sonnen.Wiese“ wird im zweiten Quartal des kommenden Jahres in Betrieb gehen und Sonnenstrom ins Netz liefern.