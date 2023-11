Nicht zuletzt profitiert auch die heimische Automobilindustrie von der E-Fuels-Entwicklung. Besonders intensiv wird dazu etwa in Graz geforscht. Am Large Engines Competence Center (LEC) an der TU Graz wird etwa der Einsatz von synthetischen Treibstoffen in Großmotoren erprobt. Beim Antriebsspezialisten AVL forscht man nicht nur intensiv im Bereich der E-Mobilität, sondern auch an E-Fuels und Wasserstoff. Entwicklungsexperte Jürgen Rechberger sieht den Einsatz besonders in der Luft- und Schifffahrt von großer Bedeutung, womit er sich mit der Position des Klimaministeriums deckt.

„Im Straßenverkehr ist der Einsatz von E-Fuels vor allem temporär in den Bestandsflotten sinnvoll. E-Fuels werden in großindustrieller Produktion ein Kostenniveau in der Herstellung von ungefähr 1, 5 Euro pro Liter in erreichen“, erläutert Rechberger, gibt aber zu bedenken, dass die Verkaufspreise dennoch bei 2,5 Euro pro Liter liegen würden, womit E-Fuels wesentlich teurer wären als Wasserstoff oder Strom. Dennoch sieht er großes Potenzial für den Einsatz in bestehenden Verbrennungsmotoren.

„E-Fuels werden am sinnvollsten in den Bestandsflotten eingesetzt, bis die gesamte Flotte auf Elektromobilität umgestellt wird. Damit könnten die CO2-Emissionen der Bestandsflotten, die ja noch bis mindestens 2050 im Feld sind, auf null reduziert werden. Realistischerweise können aber bis dahin E-Fuels für nur maximal fünf bis zehn Prozent der Flotte dargestellt werden“, prognostiziert Rechberger. Daher müsse der Fokus weiter auf der Attraktivierung von Elektromobilität liegen und E-Fuels können nur dazu beitragen, Lücken zu schließen. Grundsätzlich sind E-Fuels komplett CO2-neutral und daher vergleichbar mit dem Reduktionspotenzial von Elektrofahrzeugen, ergänzt Rechberger weiters. Bei der Herstellung wird CO2 aus der Atmosphäre oder von Industrieprozessen entzogen. Bei der Verbrennung in Motoren entsteht daher nur dieselbe Menge CO2, die vorher für die Produktion absorbiert wurde.

