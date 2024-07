Der japanische Pharmakonzern Takeda hat sein Linzer Geschäft mit Operationspflastern an den US-Konzern Corza Medical veräußert. Laut einem Bericht der "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN, Donnerstag-Ausgabe) beläuft sich der Verkaufspreis auf mindestens 350 Mio. Euro und beinhaltet die Übernahme von 185 Mitarbeitern. Die OP-Pflaster waren neben dem Schlaganfall-Medikament Actovegin eines der Hauptprodukte am Takeda-Standort in Linz, heißt es in dem Artikel.

Zukünftig plant Takeda, sich in Linz auf die Entwicklung von Biologika zu konzentrieren, die in der Krebstherapie oder bei Darmerkrankungen eingesetzt werden. Corza Medical hat vor, die Produktion der OP-Pflaster in Linz innerhalb der nächsten drei Jahre von 1 Mio. auf 2 Mio. Stück zu verdoppeln. Dafür soll die Belegschaft um 20 neue Mitarbeiter erweitert werden, wie Vorstandsvorsitzender Gregory Lucier den OÖN mitteilte. Der wichtigste Markt für diese Produkte sei die USA.

