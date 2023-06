Verschiedene Antriebsmodelle von konventionellen Batteriefahrzeugen über Hybridfahrzeuge und Wasserstoffautos bis zu Plug-in-Hybriden und weiteren Konzepten erfordern jeweils eine eigene Antriebsstrangkonstruktion. Die meisten verlassen sich auf bekannte Komponenten des elektrifizierten Antriebsstrangs, die eine kleinere und vereinfachte Getriebekonstruktionen enthalten. Sie erfordern, insbesondere bei hoher Leistungsdichte, eine effiziente Schmierung sowie eine verbesserte Kühlung. Für Hersteller ergeben sich daraus neuartige Anforderungen an die erforderlichen Schmierstoffe.



Eine höchst effiziente Antwort auf diese Anforderungen geben die synthetischen Hochleistungsgetriebeöle auf Basis von PAO oder Polyglykol. Die bewährten synthetischen High-Performance-Getriebeöle sind auch in niedrigen Viskositäten für den Gebrauch in der E-Mobilität verfügbar. Die niedrige Reibung dieser synthetischen Hochleistungsgetriebeöle kann schon heute die Getriebetemperatur im Vergleich zu konventionellen Schmierstoffen um bis zu 5 °C reduzieren.



Auch Hydro Lubricants mit Wasser als Grundöl zeigen außergewöhnlich niedrige Reibung mit verbesserter Kühlung. So kann die Reichweite von Elektrofahrzeugen durch den Schmierstoff gesteigert und die Getriebetemperatur im Vergleich zu herkömmlichen Schmierstoffen um bis zu 17 °C reduziert werden. Die Temperaturabsenkung gibt dem Konstrukteur neue Möglichkeiten in der Gestaltung. Der Kühleffekt wurde bei verschiedenen Tests im Labor und bei Kunden vor Ort nachgewiesen. Ihre hervorragenden Kühleigenschaften, kombiniert mit der niedrigen Reibung, machen Hydro Lubricants zu einer wertvollen Technologie für Getriebe in der E-Mobilität.