Der EV-Readiness-Index macht deutlich, dass die Ladeinfrastruktur nach wie vor die große Schwachstelle bei der zügigen Verbreitung von E-Fahrzeugen ist. Steigen die Neuzulassungen weiterhin so stark wie bisher, wird es eher früher als später europaweit – und so auch in Österreich – zu Versorgungsengpässen kommen.



Hessel Kaastra dazu: „Zwar zeigt der EV Readiness Index deutliche Verbesserungen bei der Ladeinfrastruktur in Österreich. Wir sind aber lange noch nicht so weit, dass wir uns zurücklehnen können. Die Neuzulassungen von E-Fahrzeugen hierzulande werden auch in nächster Zukunft steigen. Die Ladeinfrastruktur wächst aber nicht im selben Umfang. Es ist daher wichtig, dass die österreichische Regierung weiterhin stark in den Ausbau von Ladepunkten investiert, um mittel- und langfristig eine ausreichende Versorgung für FahrerInnen von E-Fahrzeugen sicherzustellen.“