Das angebliche Dilemma ist annähernd gleich alt wie die Diskussion um den Umstieg von Straße auf Schiene. Man würde ja sehr gern die Bahn nützen, war da jahrelang zu hören, doch es mangle an einem entsprechenden Angebot.



Zumindest für den Süden Österreichs ist diese Behauptung inzwischen obsolet geworden. Denn mit der Inbetriebnahme der Koralmbahn wird demnächst zwischen Klagenfurt und Graz ein Siedlungs- und Wirtschaftsraum entstehen, der mit öffentlichem Verkehr so gut versorgt ist wie kaum eine andere Region in Österreich – mit Ausnahme von Wien vielleicht.

>>> So geht es weiter mit dem Lithium-Abbau in Kärnten

Den Vergleich mit dem Großraum Wien greift auch Eric Kirschner auf, wenn er die Dimension des Koralmbahn-Projekts erklärt. Bei JOANNEUM RESEARCH leitet Kirschner die Forschungsgruppe Regionalökonomie und Strukturpolitik und hat unter anderem auch an einer Studie mitgewirkt, die die Auswirkungen des Koralmbahnbaus auf den Wirtschaftsraum Südösterreich untersuchte.