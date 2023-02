Als CEO eines Telekommunikationsunternehmens ist Kommunikation in jeglicher Form wichtig. So schätzt auch Thomas Arnoldner, Chef der A1 Group, die Möglichkeit, sich mit anderen Menschen über ein Business-Netzwerk auszutauschen. LinkedIn stellt für ihn ein authentisches Werkzeug dar, es ist seine Visitenkarte.



Mit rund 11.900 Followern (Stand 24.06.2022) belegt Arnoldner in diesem Jahr den 3. Platz im Ranking und zählt auch zu den aktivsten Führungskräften Österreichs. Warum er die Plattform zwar schätzt, diese aber persönliche Gespräche nie ersetzen wird, hat er dem INDUSTRIEMAGAZIN erzählt: