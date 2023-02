Der Geschäftsführer sieht die Plattform als ideale Möglichkeit, Aufmerksamkeit für Gesundheitsthemen zu schaffen, in Dialog zu treten und Themen zu diskutieren: "Letztlich geht es auch auf LinkedIn darum, Geschichten zu erzählen: Was tut das Unternehmen? Was tut sich in der Branche? Was tut sich in der Gesundheitspolitik? Welche Themen lohnen sich, um mit der Community in Diskussion zu gehen? Das motiviert mich."



Auch für Rumler steht der Austausch mit anderen Usern im Mittelpunkt dieses sozialen Mediums. Dabei hat er allerdings auch eine negative Entwicklung erkennen müssen: "Das ist Vorteil und Nachteil zugleich. LinkedIn gilt eigentlich als das „zivilisierte soziale Netzwerk“. Die Diskussion mit Nutzern ist meist respektvoll, konstruktiv und bereichernd. Doch mit der Corona-Pandemie wurde auch hier der Ton rauer."



