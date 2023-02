Der Klimanutzen von PV-Gemeinschaften und Geothermie ist unbestritten, der ökonomische war bis vor Kurzem, bis die Strompreise massiv anzogen, aber nicht unbedingt offensichtlich.



Machtlinger: Das würde ich nicht sagen. Wir haben zwischen 2012 und 2019 unsere Produktionsleistung verdoppelt, die Energiekosten sind aber mit rund acht bis zehn Millionen Euro konstant geblieben. Das ging, weil wir in der Produktion energieeffizienter geworden sind, aber auch, weil wir selber nichtfossile Energie gewinnen. Auf der anderen Seite sind wir schon bereit, auch gewisse Mehrkosten in Kauf zu nehmen, um CO2-neutral zu werden. Wir kaufen zum Beispiel nur grünen Strom zu, obwohl das etwas teurer ist.



Um auf die aktuelle Krise zurückzukommen. Die FACC kann notfalls ohne russisches Erdgas auskommen. Werden aber auch Ihre Zulieferer im Ernstfall weiterproduzieren können?



Machtlinger: Wir gehen davon aus. Das wichtigste Material, das wir verarbeiten sind Carbonfasern. Diese kommen mehrheitlich aus Ländern, die von einem Lieferstopp für russisches Erdgas nicht so stark betroffen wären: aus den USA, aus Japan, Frankreich und Großbritannien. Bei der Lieferkettenfrage kommt uns außerdem zugute, dass andere Industrien zwar auch Carbonfasern verwenden, aber in einer anderen Zusammensetzung als wir. Das heißt: Es gibt hier nicht so eine starke Konkurrenz der Abnehmer untereinander wie etwa in der Autoindustrie.



Klingt fast so, als ob die Krise Ihre Produktion gar nicht betreffen würde.



Machtlinger: Das stimmt natürlich nicht. Geht man in den Lieferketten weit genug herunter, zu den Rohmaterialien, dann betrifft es natürlich auch uns, wenn sich die Materialströme bei Bauxit und Aluminium verschieben. Nicht minder wichtig ist aber auch ein anderer Punkt: In der Flugzeugbranche gibt es normalerweise für jede Komponente nur einen Zulieferer. Kann nur ein einziger von ihnen nicht liefern, kann das Flugzeug nicht fertig gebaut werden. Je nachdem, was fehlt, steht dann die Produktion still und auch unsere Teile können nicht eingebaut werden. In den USA ist diese Gefahr im Moment geringer, in Europa können wir das letztlich nicht ausschließen.



Wie stark würde das die FACC treffen?



Machtlinger: Wir machen rund 55 Prozent unseres Umsatzes in Europa, Airbus ist unser wichtigster Einzelkunde, besonders stark sind wir an der Produktion des Modells A 320 beteiligt. Zulieferungen für den Airbus 320 machen 37 Prozent unseres Umsatzes aus. Kommt es hier zu Stau oder Produktionsausfällen, würde uns das treffen. Auf der anderen Seite haben wir mit dem Umsatz in Nordamerika, der die verbleibenden 45 Prozent ausmacht, auch eine wichtige regionale Diversifizierung.