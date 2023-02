Idee: Produktion von grünem Wasserstoff als Prozessmedium

Am Standort Villach errichtet Infineon eine Anlage für nachhaltig erzeugten Wasserstoff. Wasserstoff wird in der Chipproduktion als Prozessmedium gebraucht. Der Bedarf steigt kontinuierlich. Bislang wurde der benötigte Wasserstoff per LKW aus Deutschland geliefert, nun will ihn Infineon selbst vor Ort produzieren. Damit sich der Aufwand auch ökologisch rechnet, wird der Wasserstoff nach dem Einsatz in der Chip-Produktion für den Antrieb von öffentlichen Bussen aufbereitet. Mit rund 300 Kilogramm täglich, die so zur Verfügung stehen, könnten auf das ganze Jahr gerechnet rund 1.500.000 Buskilometer jährlich gefahren werden. Das reicht, um Villach gleich doppelt zu versorgen denn pro Jahr werden hier nur rund 750.000 Kilometer im öffentlichen Busverkehr zurückgelegt.



Die Anlage in Villach, die noch heuer in Betrieb gehen soll, ist die erste Anlage zur Vor-Ort-Erzeugung von grünem Wasserstoff in der Halbleiterindustrie. Geliefert und installiert wird sie von dem Wasserstoff-Weltmarktführer Linde. Linde bereitet das in der Anlage produzierte Gas in einem kryogenen Verfahren so auf, dass hochreiner Wasserstoff bereitgestellt werden kann. Die Infineon-Produktion ist an die Anlage durch ein Flüssigwasserstoff-Versorgungssystem angeschlossen.