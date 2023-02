„China hat eine stark technologisch getriebene Strategie“, sagt Machtlinger. „Und verfolgt neben wirtschaftlichen Zielen natürlich auch militärische. Das merken wir, wenn es um Ressourcen geht – das Militär hat in China Vorrang.“ Aber ist das Land auch innovativ in seiner Strategie? „Das chinesische Bildungssystem zielt auf Wiederholung ab, nicht auf Innovation“, findet Machtlinger. Hoch Innovatives entstünde in Europa und den USA.



Wobei der Fokus in Europa mehr auf Technologie, Software und Elektronik gesetzt werden müsse, so der Vorstandsvorsitzender der FACC AG. Hier würden in Österreich noch die Schwerpunkte fehlen.



Auch Pollmann sieht Europa als innovativ an. „Wir haben eine starke Autoindustrie in Europa gehabt“, immerhin hole sie seiner Meinung nach gerade wieder auf. Eine wirkliche Chance sieht er beim Thema Sustainability. „Aber die EU ist dabei so zahnlos.“ Es würde nur schwieriger dadurch, dass verschiedene Länder verschiedene Interessen verfolgen.



„Viele Chancen liegen auf dem Tisch“, sagt auch Torsten Philipp. Um Europa in eine „Position der Stärke“ bringen zu können, müsse man sich einige Fragen stellen, etwa: „Was bedeutet eine Abkehr von fossilen Energien? Was brauchen wir in Zukunft?“ China habe das – nur unter anderem – im Bereich Schiffbau bereits geschafft.

Was die vier Industrie-Player noch gemeinsam haben: Sie alle haben in den letzten 30 Jahren massiv vom Abbau von Grenzen und Zöllen profitiert. Doch wie wird es gerade hier weitergehen?



Ein Ende der Globalisierung sieht Gerstenmayer nicht am Horizont. Aber „eine andere Art der Globalisierung.“ Physische Warenströme mögen künftig lokaler verlaufen, aber eine zunehmend digitale Welt stehe erst am Anfang einer Globalisierung. „Das lässt sich auch gar nicht aufhalten“, meint Gerstenmayer. „Wir sehen, wie resilient die Wertschöpfungskette ist, wenn sie globalisiert ist.“



Auch Torsten Philipp glaubt eher an eine neue Epoche der Globalisierung – eine mit neuen Spielregeln. „Wir müssen vielleicht die rosarote europäische Brille abnehmen“, sagt der Managing Director von Geislinger mit einem leichten Schmunzeln. „Der Wandel durch Handel war eine hübsche, romantische Geschichte.“