Neben den ökologischen und ökonomischen Argumenten, die für Recycling als gleichberechtigte Lösung sprechen, sind es vor allem die im aktuellen Entwurf der europäischen Verpackungsverordnung vorgesehenen Mehrwegzwangsquoten, die den Wettbewerb verzerren und einen massiven Eingriff in eine funktionsfähige Kreislaufwirtschaft darstellen. Die österreichische Papierindustrie zählt seit Jahrzehnten zu den absoluten Vorreitern bei Nachhaltigkeitsthemen im Sinne der Bioökonomie.

Gemeinsam mit der gesamten Wertschöpfungskette Papier, Karton und Wellpappe hat sie wesentlich dazu beigetragen, dass die heimische Kreislaufwirtschaft europaweit führend ist. Die Sammel- und Verwertungsquote von Verpackungen aus Papier, Karton, Pappe und Wellpappe liegt in Österreich bei 85 Prozent.



