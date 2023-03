Kunststoffe finden sich heute in fast allen Produkten und sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Auch aufgrund der vielfältigen Einsatzgebiete ist ein Abklingen der Nachfrage derzeit kaum vorstellbar.

Der FCIO (Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs) sieht daher Kunststoffe als zu wertvoll zum Wegwerfen und Verbrennen. Und plädiert darauf, sie so lange wie möglich im Kreislauf zu führen. Durch die Kreislaufführung von Kunststoffen könnten in Österreich jährlich 2,4 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden, so der Fachverband.

Kürzlich beschäftigte sich auch die Veranstaltung "Rethinking Plastics: Chemisches Recycling - Das Ende des Kunststoffkreislaufs“ mit dem Beitrag, der so zur Kreislaufwirtschaft geleistet werden kann. Denn hier gibt es zwar technologische Möglichkeiten, aber eben noch Herausforderungen.