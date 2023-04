Ein schwieriges Jahr liegt hinter der heimischen Papierindustrie. Vor allem die hohen Energie- und Rohstoffpreise machten der Branche zuletzt zu schaffen. Diese konnten nur bedingt an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden, wie Austropapier-Präsident Martin Zahlbruckner am Dienstag bei einer Pressekonferenz berichtete. Insgesamt zeige sich die Branche aber robust, man begegne den Herausforderungen mit strategischen Investitionen.

Befürchtungen, die 2022 im Zuge der beginnenden Teuerungskrise aufgekommen seien, hätten sich teilweise bewahrheitet, so Zahlbruckner. So seien die Kosten mancher Betriebe um bis zu 30 Prozent gestiegen. Dies stelle aus unternehmerischer Sicht eine enorme Herausforderung dar. Zumal es nicht der Kultur der Papierindustrie entspreche, die Kosten zur Gänze an die Kundinnen und Kunden weiterzugeben. Rund 80 Prozent der Unternehmen, ergänzte Herwig Schneider, Geschäftsführer des Industriewissenschaftlichen Instituts, hätten ihre Kosten jedenfalls nicht durch Preiserhöhungen kompensieren können.