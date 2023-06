Vom Verpackungsmüll müssen 65 Prozent recycelt werden. Hier lag die Recyclingquote in Österreich 2020 mit 63,7 Prozent noch knapp darunter. Dazu gibt es materialspezifische Zielvorgaben für die Verwertung von Verpackungsabfällen (75 Prozent für Papier und Pappe, 70 Prozent für Glas, 70 Prozent für Verpackungen aus Eisenmetallen, 50 für Aluminium, 50 für Kunststoff und 25 für Holz). Nur bei Kunststoffverpackungen hat Österreich ein echtes Problem: Im Jahr 2020 wurden hierzulande lediglich 25,3 Prozent wiederverwertet. Hier müsste die Quote also in eineinhalb Jahren verdoppelt werden.

Weit über dem EU-Durchschnitt von 27 Prozent liegt dagegen die heimische Abfallverbrennungsquote (35,7 Prozent). Auch bei der Deponierungsquote bei Siedlungsabfällen liegt Österreich mit 1,8 Prozent bereits weit unter dem von der EU für 2035 vorgegebenen "Deponieziel" zur Verringerung des abgelagerten Mülls von 10 Prozent der insgesamt anfallenden Menge.

