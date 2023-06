"Heutzutage wird nur ein Prozent des weltweiten Textilabfalls recycelt, was eine enorme Belastung für die Umwelt darstellt", sagte Åsa Degerman, Managerin bei Södra. "Die Bewältigung des Textilabfallproblems erfordert neben technologischen Lösungen im industriellen Maßstab einen systematischen Ansatz", ergänzte Sonja Zak, Head of Textile Sourcing & Cooperations bei Lenzing.

>>> Lenzing-CEO Stephan Sielaff: "Steigern Recycling auf bis zu 50 Prozent"

Im Dezember letzten Jahres hat der Faserhersteller Lenzing bereits einen deutlichen Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft unternommen. In einem Liefervertrag mit dem schwedischen Textil-Recycling-Unternehmen Renewcell wurde die Lieferung von 80.000 bis 100.000 Tonnen des zu vollrecycelten Textilzellstoffs Circulose über die nächsten fünf Jahre vereinbart. Der recycelte Zellstoff wird in der Produktion von Lenzing Cellulosefasern für Bekleidung und andere textile Anwendungen verwendet. Lenzing will den Einsatz von wiederverwerteten Material weiter steigern. Bis 2025 soll der Alttextilien-Recyclinganteil bei den Spezialtextilfasern der Marken Tencel und Lenzing Ecovero bei "bis zu 50 Prozent" liegen.

>>> Nachhaltigkeitsmanager: Die Ökos der Industrie

Etwa 220.000 Tonnen Textilien landen jährlich im Müll, nur etwa ein Fünftel davon wird getrennt gesammelt. 77 % aller Textilien gelangen in die thermische Verwertung – und gehen dem mechanischen und chemischen Recycling als Rohstoff verloren. „Das ist eine Ressourcenverschwendung, die es so nicht geben dürfte: Für Textilrecycling braucht es verbindliche Ökodesign-Anforderungen. Die Recyclingfähigkeit der Materialien stellt die Branche vor große Herausforderungen, denn die Verarbeitung zu Sekundärrohstoffen wird bei der Textilproduktion nicht berücksichtigt“, so Martin Prieler, Vorstand der Altstoff Recycling Austria AG.

Mit der Lenzing Gruppe, dem Wäschedienstleister Salesianer Miettex, dem schwedischen Zellstoffproduzenten Södra sowie der Caritas sollen in einem gemeinsamen ARA-Pilotprojekt bis zu 100 Tonnen Baumwolltextilien zu neuen Lyocell- und Viscosefasern verarbeitet werden.