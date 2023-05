„Technische Industrien setzen vermehrt – auch aufgrund gesetzlicher Vorgaben – auf biobasierte Materialien und wählen Stärke als nachhaltige Alternative zu erdölbasierten Produkten. Der Werksausbau trägt dieser steigenden Nachfrage Rechnung und sichert die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Gmünd“ betont Dr. Norbert Harringer, Technik-Vorstand der Agrana Beteiligungs-AG. In Europa ist das Unternehmen Marktführer bei Technischen Stärken sowie Bio-Stärken.

Österreichs einzige Kartoffelstärkefabrik in Gmünd produziert mit rund 420 Beschäftigten Stärke für Lebensmittel sowie für technische Anwendungen, etwa in der Bau-, Kosmetik- und Pharmaindustrie. Auch die Verarbeitung von Kartoffeln aus biologischem Anbau zu Bio-Stärke, Bio-Verzuckerungsprodukten und Bio-Kartoffeldauerprodukten wie Kartoffelpüree, Kartoffelteigmischungen und Babynahrung erfolgt in Gmünd. Über 300 verschiedene Stärkeprodukte werden bei Agrana in Gmünd hergestellt.

"Ein wesentlicher Anteil unserer Investitionen wird in Zukunft für weitere Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen verwendet", betonte Agrana-Chef Markus Mühleisen.

Agrana will bis 2040 CO2-neutral zu produzieren und "bis spätestens 2050 auch ihre in der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette entstehenden Emissionen, von der landwirtschaftlichen Urproduktion bis hin zum Transport der Produkte zu unseren Kunden, auf netto null zu reduzieren", so der Konzernchef.