2022 gab es mit 169 Mio. Euro, davon 100 Mio. in Österreich, "das größte Investitionsprogramm in der 155-jährigen Geschichte von Greiner". Das Geld dafür kam unter anderem aus einem nachhaltigen Schuldscheindarlehen über 172 Mio. Euro, verbunden unter anderem mit 100 Prozent erneuerbarem Strom bis 2030 und 40 Prozent Frauen in Führungspositionen.

>>> Das sind Österreichs beste MBA-Programme 2023.

Heuer sollen rund 130 Millionen Euro investiert werden, kündigte Moser an. Der Ausbau des Standortes Rainbach im Mühlkreis und ein weiteres Sterilisationswerk in Kremsmünster sollen noch heuer starten, wobei in Kremsmünster alle Produkte für den europäischen Markt sterilisiert werden. Rund drei Viertel des Umsatzes erwirtschaftet Greiner in Europa, "dieser Anteil geht peu a peu zurück". Wachstumsmärkte sieht Moser vor allem in Nordamerika. Greiner beschäftigt 11.626 (2021: 11.015) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 2.150 in Österreich.