Hat sich Hannes Möseneder einmal warm geredet, könnte man glauben, Axel Kühners schärfsten Kritiker vor sich zu haben. Standpunkte vertritt er nicht grundsätzlich, aber zwangsläufig andere als der Greiner-CEO.

"Unsere operativen Sparten stehen vor gewaltigen Herausforderungen und Teile ihrer Geschäftsmodelle sind gefährdet." Solche Sätze gehen ihm locker und flockig, mit einem Anflug sublimen Humors, von den Lippen. Und dann erst das Produkt, für das sich Möseneder in der neuen Greiner Zeroplast GmbH (die Eintragung ins Firmenbuch erfolgte erst am 12. August) stark macht. Ein Gegenentwurf zur Kunststoffwelt – und konträr zum Firmencredo "Plastics for Life". Noch bricht das – konventionell spritzgussfähige – Naturmaterial aus Reststoffen der Lebensmittelerzeugung, wenn es zu Boden fällt. Sieht so ein biogener Wunderwerkstoff aus, der für Kosmetikverpackungen taugen soll? Wen hat der Greiner-Chef da bloß mit Verantwortung und entsprechendem Budget ausgestattet?

Axel Kühner lacht. Natürlich ist Hannes Möseneder genau sein Mann. Im mehr als 150 Jahre alten oberösterreichischen Traditionskonzern hat sich Möseneder, der seit 1983 im Unternehmen ist und unter anderem einige ehemalige Sparten des Schaumstoffbereichs leitete, längst seine Sporen verdient. Als Leiter der Greiner Innoventures – dem formal abgetrennten Innovationsarm des Konzerns – ist er nun dazu berufen, das "Gegenteil dessen zu tun, was Greiner sonst so tut", sagt Kühner.