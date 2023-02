IM NEWS: Vom Thema Zukunft zur Gegenwart. Viele Industrieunternehmen leiden derzeit darunter, dass sie die hohen Energie und Rohstoffkosten nicht zur Gänze weitergeben können. Was bedeuten die hohen Preise für die Agrana?



Mühleisen: Also ganz klar Agrana ist natürlich durch die hohen Energiepreise stark betroffen. Als energieintensives Unternehmen ist das ein ganz, ganz großer Teil unserer unsere Kosten. Wir haben dabei aber eben nicht nur das Thema Preise und Kosten im Blick, sondern eben auch sicherzustellen, dass wir jederzeit auch weiter produzieren können. Gerade jetzt im Herbst im Kampagnenbetrieb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir also auch hier eine stabile und gute Energieversorgung haben.Deswegen haben wir auch sehr frühzeitig schon investiert in alternative Energieträger, um uns vorzubereiten. Gleichzeitig tun wir alles, was wir tun können, um noch effizienter, energieeffizienter zu werden und schauen auch, was wir vorziehen können an Investitionen in neue Technologien. Und das hilft uns auch dann, um unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.



IM NEWS: Als Sie vor einigen Wochen die Halbjahres-Bilanz da präsentiert haben, war vor allem der Verlust durch die Abschreibungen in der Ukraine ein Thema. Dabei ist fast untergegangen, dass sie heuer eigentlich sowohl vom Umsatz als auch vom Ertrag mit einem rekordverdächtig guten Gesamtjahr rechnen. Was erwarten Sie für die nächsten Monate?



Mühleisen: Wir hatten in der Tat ein sehr gutes erstes Halbjahr mit dem starken operativen Ergebnis und erwarten jetzt ein etwas schwierigeres zweites Halbjahr. Einfach, weil sich die Rahmenbedingungen durch die hohe Inflation doch noch einmal weiter verschlechtert haben. Aber insgesamt sind wir gut aufgestellt und deswegen sind wir dann auch sehr positiv was die Jahres Prognose angeht.



IM NEWS: Mit zum guten Ertrag trägt heuer auch ganz stark der Rückenwind aus der Bioethanol Produktion bei. Das ist ein Nebenprodukt aus der Stärke-Produktion das Benzin als E5 zu gemischt wird. Die Agrana produziert aktuell so viel Bioethanol, dass damit flächendeckend in ganz Österreich E10 eingeführt werden könnte. Wie sehr schmerzt Sie es als CEO eines Konzerns, der sich dem Standort verpflichtet fühlt, dass in Österreich noch immer kein E10 eingeführt wurde?



Mühleisen: Das schmerzt schon sehr lange am Ende des Tages. Also man hat ja eigentlich eine Lösung, die hier für alle Seiten gut wäre. Mehr Nachhaltigkeit, mehr Versorgungssicherheit für Österreich und wir haben eine integrierte Stärke-Fabrik in Pischelsdorf, die auch E10 produziert und ist auch ein tolles Beispiel für Wertschöpfung und Kreislaufwirtschaft hier in Österreich.Ich verstehe nicht ganz, warum man etwas, was eigentlich rundum Sinn macht, wo es keine vernünftigen Argumente dagegen gibt, nicht umsetzt. Es fehlt offensichtlich ein etwas an politischem Willen. Es steht ja eigentlich auch im Regierungsprogramm drin, aber aus ideologischen Gründen wird es einfach nicht umgesetzt.Um es konkreter zu machen: Also wir haben genügend Kapazität, um ganz Österreich hier mit E10 zu versorgen. Momentan exportieren wir aber über 60 % unserer Produktion ins Ausland und dadurch entgeht Österreich eigentlich ein Einsparungseffekt von über 200.000 Tonnen Treibhausgasen. Das könnte man auf Knopfdruck für Österreich realisieren. Das wäre eine ganz konkrete Maßnahme, wie man sofort die Klimabilanz verbessern könnte.