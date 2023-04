Im südburgenländischen Heiligenkreuz kauft der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing ein Biomassekraftwerk. Das Kraftwerk soll den dortigen Standort des Unternehmens mit Energie versorgen und rund 50 Prozent des bisherigen Erdgasbedarfs abdecken. Das teilte Lenzing am Donnerstag mit. Zuletzt hatte das Unternehmen vor Herausforderungen durch Absatzrückgänge und hohe Gaspreise gestanden.

Am Standort Heiligenkreuz waren zwei von drei Produktionslinien außer Betrieb. Kurzarbeit ist noch bis Juni in Kraft.

