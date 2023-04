Die Wahrnehmung des Zerwürfnisses in der Öffentlichkeit war damals eine andere: Über die Zukunft der Constantia-Tochter Neusiedler AG kam es zum endgültigen Bruch zwischen Turnauer und Taus. Bei Neusiedler standen massive Investitionen an. Taus schlug vor, diese über ein Bankenkonsortium, bestehend aus Girozentrale und Erste Österreichische Sparkasse, zu finanzieren. Turnauer hingegen wollte verkaufen.

Ein weiteres Engagement hätte weitere Kapitalerhöhungen nach sich gezogen und damit eine Verwässerung seiner Anteile bedeutet. In einem der raren Interviews, die Turnauer gab, kritisierte der im Jahr 2000 verstorbene Industrielle die „explosive Expansion“ der Constantia. Josef Taus 2006 dazu: „Ich wollte die Neusiedler, die ich für eine Perle hielt, unbedingt im Konzern halten.“

Vergeblich: Im Frühjahr 1989 verlässt Taus gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Manfred Leeb die Constantia – und ist frei für neue Projekte. Auffanggesellschaft. „Der Josef ist unternehmerisch ein wirklich Spätberufener“, sagt Rudolf Gruber über seinen langjährigen Freund. In der Tat: Im Alter von 56 Jahren – zu einem Zeitpunkt, an dem so manch anderer schon an die vorzeitige Pensionierung denkt – will Taus es noch einmal wissen.

Gemeinsam mit Fritz Paschke, dem ehemaligen Rektor der TU Wien, dem ehemaligen Philips-Vorstand Theobald Ettl und dem im Jahr 2000 verstorbenen Manfred Leeb gründet er die Management Trust Holding (MTH). Zug um Zug wurden, gemeinsam mit jenem Kreditinstitut, dem er in den 60er Jahren vorstand, der Girozentrale, die GIT und mit der Erste Bank die Eco Trust AG gegründet. Die GIT, an der die Girozentrale die Mehrheit hielt, und die Eco Trust AG, an der die MTH die Mehrheit hielt, sollten als Auffanggesellschaften für jene maroden Unternehmen dienen, die die Gruppe für zukunftsfähig hielt.

Die Aufgabenteilung war klar: Taus war der Finanzer und neben dem Techniker Leeb operativ in den Unternehmen tätig. Der TU-Professor Friedrich Paschke gab den beiden aus dem Aufsichtsrat den Zund. In den kommenden Jahren sollten die Druckerei Herold, der Akustikgerätehersteller AKG und der Maschinenbauer Ernst Krause GmbH übernommen werden. Noch im April 1989 erfolgte die Beteiligung an der damals schwer überschuldeten KTM.

Zeichen auf Sturm.

„Die Sanierung der KTM ist wohl eine der Dinge, die für den Unternehmer Taus nicht so gelaufen sind, wie er geplant hatte“, sagt Hannes Androsch, der Taus seit seiner Zeit als SPÖ-Klubsekretär im Nationalrat in den 60er Jahren kennt. Die Verluste des Motorenherstellers, an dem Taus über die Girokredit-Tochter GIT beteiligt war, häuften sich in den drei Jahren nach der Akquisition bedrohlich an. Am Höhepunkt der Krise im Jahr 1991 wurden aus budgetierten operativen Jahresverlusten von 20 Millionen Schilling fast 150 Millionen Schilling – bei einem Gesamtschuldenstand von rund einer Milliarde Schilling.

Taus führte die Krise vorwiegend auf den Zinsendienst zurück, der mangels vereinbarten Schuldenerlasses der Girokredit fast den gesamten Jahresverlust ausmachte. Auch an einer anderen Front standen die Zeichen im Jahr 1991 auf Sturm: Eine Aktionärsgruppe der Trust Invest, einer Gesellschaft, die 1990 zur Kapitalstärkung der Tausschen Beteiligungen an die Börse gebracht wurde, rebellierte: Sie verweigerte Taus, Leeb und Paschke die Entlastung für 1990, verhinderte die Eröffnung eines weiteren Kapitalrahmens und forderte den Einzug von Vertretern in den bislang ausschließlich von Tausschen Vertrauensleuten besetzten Aufsichtsrat.

Als er einen Nachschuss von vergleichsweise geringen 20 Millionen Schilling für die KTM ablehnt, sind die Fronten zwischen Taus und der Girozentrale verhärtet. In einer Aufsichtsratssitzung des gemeinsamen Unternehmens GIT verlangt die Girocredit ultimativ den Konkurs der KTM.

„Nie beschwipst.“

„Ich habe Josef Taus immer als einen unglaublich konsequenten Menschen kennen gelernt“, sagt der ehemalige EVN-Chef Rudolf Gruber. Taus, der aus eher einfachen Verhältnissen stammt, ist 2006 seit fast 50 Jahren mit seiner Frau Martha verheiratet. Von privaten Affären, wie sie von anderen Spitzenpolitikern bekannt sind, wissen selbst einschlägig wohl informierte Journalisten nicht zu berichten. Im Gegenteil: „Er hat es immer vorgezogen, zu Hause – am Fußboden liegend – zu lesen, als mit Freunden auszugehen“, sagt Rudolf Gruber.

Seine Wegbegleiter schildern ihn als nüchternen Zeitgenossen – im doppelten Sinne. „Ich habe den Josef auch selten mit einem Glas Alkohol in der Hand gesehen – an einen Schwips kann ich mich überhaupt nicht erinnern“, sagt Rudolf Gruber. Konsequenz bewies er auch im Sport, den er betrieb. „Der Josef war in seiner Jugend ein blendender Schwimmer und Wasserballer. Soweit ich weiß, sieht er sich auch heute noch jede Schwimmübertragung im Fernsehen an“, sagt Casino-Generaldirektor Leo Wallner, ebenfalls ein langjähriger Freund des Unternehmers.

Ein Hobby, von dem nahezu alle Wegbegleiter berichten, ist eigentlich beruflicher Natur: „Ein echtes Steckenpferd von Josef Taus ist sein Verlagsgeschäft“, sagt Claus Raidl, bis 2010 Vorstandschef des Stahlkonzerns Böhler-Uddeholm. Die Beschäftigung mit dem Verlag und dem Druckereigeschäft der Herold-Gruppe dürften ihm auch über die turbulenteren Zeiten geholfen haben, die Taus Anfang der 90er Jahre bevorstanden.